Глава разведки Украины назвал дату новой волны мобилизации в России
Российское руководство приняло решение о начале новой волны мобилизации с 5 января 2023 года из-за нехватки живой силы, сообщил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью BBC.
«Они приняли решение с 5 января начать очередную волну мобилизации. Я не знаю, объявят ли они об этом именно 5 числа. Однако в планах стоит 5 января.
Им придется начинать новую волну мобилизации даже с учетом того факта, что прошлая мобилизация, которая якобы закончилась, не прекращалась – людей мобилизуют полным ходом», - сказал Буданов.
Кроме того, по информации главы украинской разведки, россияне имеют огромные проблемы с комплектованием существующих подразделений и формированием новых: «Им уже не хватает живой силы», - подчеркнул он.
«Хочу обратиться к российским военнообязанным. В первую очередь это касается жителей крупных городов. Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, чтобы сделать хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение», - отметил Резников.
По его словам, после введения военного положения в РФ начнут очередную волну мобилизации. Также границы для мужчин призывного возраста будут закрыты и в Беларуси.
«Я не призываю вас верить мне на слово, я хочу, чтобы вы задали себе всего один вопрос и чесно на него ответили: когда вы отправитесь на войну, где можете погибнуть или стать калекой на всю жизнь, за что конкретно вы будете воевать? Лично вы», - добавил министр обороны.