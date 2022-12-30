Украинская армия освободила населенный пункт в Луганской области

Украинские военные выбили войска РФ из поселка Новоселовское Луганской области, часть россиян взята в плен, пишут украинские СМИ.

«Силами штурмовых групп подразделения при поддержке артиллерии и тяжелой техники спецподразделения KRAKEN и сил 92 ОМБ был совершен огневой налет на оккупированный поселок Новоселовское Луганской области», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе штурма враг был выбит из населенного пункта, противник понес потери в технике и личном составе, часть оккупантов была взята в плен. По итогам боя поселок контролируется украинской армией.