С учетом рекламных контрактов за сезон он будет получать около 200 миллионов евро. Это самая большая сумма в истории футбола, сообщает испанская Marca.

Зарплата 37-летнего Роналду по контракту с саудовским клубом составит чуть менее 100 миллионов евро. Остальная сумма набежит благодаря реализации коммерческих прав.

Португальский футболист подписал контракт на 2,5 года. Однако до 2030-го он будет выполнять роль посла Саудовской Аравии в заявке на проведение чемпионата ЧМ-2030.

«Это история, которая творится на наших глазах. Этот знак вдохновит на новые свершения не только наш клуб, но и нашу лигу, нацию, будущие поколения становиться лучшими версиями себя», - говорится в заявлении аравийского клуба.