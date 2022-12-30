Криштиану Роналду перешел в клуб из Саудовской Аравии ОФИЦИАЛЬНО
Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» объявил о трансфере 37-летнего форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.
С учетом рекламных контрактов за сезон он будет получать около 200 миллионов евро. Это самая большая сумма в истории футбола, сообщает испанская Marca.
Зарплата 37-летнего Роналду по контракту с саудовским клубом составит чуть менее 100 миллионов евро. Остальная сумма набежит благодаря реализации коммерческих прав.
Португальский футболист подписал контракт на 2,5 года. Однако до 2030-го он будет выполнять роль посла Саудовской Аравии в заявке на проведение чемпионата ЧМ-2030.
«Это история, которая творится на наших глазах. Этот знак вдохновит на новые свершения не только наш клуб, но и нашу лигу, нацию, будущие поколения становиться лучшими версиями себя», - говорится в заявлении аравийского клуба.
Последним клубом Криштиану был «Манчестер Юнайтед», который, после скандального интервью игрока, расторг с ним контракт во время чемпионата мира в Катаре.
На прошедшем ЧМ Роналду в составе сборной Португалии забил один гол. Его команда дошла до четвертьфинала турнира, в котором уступила команде Марокко. При этом Криштиану стал единственным игроком, который забивал на пяти чемпионатах мира.
Ранее португалец выступал также за лиссабонский «Спортинг», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».