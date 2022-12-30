Президент Ильхам Алиев подписал ряд документов, непосредственно связанных с сектором Информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и предусматривающих внесение важных изменений в соответствующие законы и кодексы.

Вот как в беседе с haqqin.az прокомментировал эти нововведения министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

«В результате этих изменений, действующим в сфере ИКТ компаниям, физическим лицам, а также иностранным гражданам будут представлены существенные налоговые льготы. Наряду с этим, значительные льготы будут предусмотрены также по обязательным платежам государственного социального страхования как местных работников, так и иностранцев. Согласно поправке в Миграционный кодекс, работодателям более не нужно будет получать разрешение на трудовую деятельность зарубежных специалистов на территории страны.

Хочу отметить, что это один из первых пакетов изменений в отношении налоговых и социальных льгот, дифференцировано нацеленный на сектор ИКТ. Благодаря документам, подписанным господином Президентом, с 1 января 2023 года Азербайджан возглавит список стран Южного Кавказа с наиболее широкими льготами в секторе ИКТ.