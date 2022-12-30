Ильхам Алиев подписал важные документы. Министр Рашад Набиев обещает скачок горячая тема
Президент Ильхам Алиев подписал ряд документов, непосредственно связанных с сектором Информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и предусматривающих внесение важных изменений в соответствующие законы и кодексы.
Вот как в беседе с haqqin.az прокомментировал эти нововведения министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.
«В результате этих изменений, действующим в сфере ИКТ компаниям, физическим лицам, а также иностранным гражданам будут представлены существенные налоговые льготы. Наряду с этим, значительные льготы будут предусмотрены также по обязательным платежам государственного социального страхования как местных работников, так и иностранцев. Согласно поправке в Миграционный кодекс, работодателям более не нужно будет получать разрешение на трудовую деятельность зарубежных специалистов на территории страны.
Хочу отметить, что это один из первых пакетов изменений в отношении налоговых и социальных льгот, дифференцировано нацеленный на сектор ИКТ. Благодаря документам, подписанным господином Президентом, с 1 января 2023 года Азербайджан возглавит список стран Южного Кавказа с наиболее широкими льготами в секторе ИКТ.
Суть этих изменений нацелена на стимулирование сферы ИКТ, привлечение новых игроков и превращение Азербайджана в региональный ИКТ-центр. Льготы важны и с точки зрения открытия иностранными ИКТ-компаниями филиалов или представительств в Азербайджане, привлечения на местный рынок иностранных инвестиций, а также замены процесса «утечки мозгов» на последовательную работу по привлечению в страну квалицифированных кадров.
Последнее обстоятельство представляется особо важным, ведь чтобы превратить Азербайджан в стратегическое пространство инноваций, необходимо, прежде всего, сформировать критическую массу специалистов в ИКТ-сфере. Как сказал лауреат Нобелевской премии Лайнус Полинг, лучший способ найти хорошие идеи – это найти много идей. А для этого нужно не только беречь и преумножать собственный интеллектуальный потенциал, но и активно привлекать иностранных специалистов. И в этом плане, льготы, внедряемые по указу господина президента, могут сыграть очень важную роль.
В завершении отмечу, что привлечение международных компаний и иностранных специалистов, вне всякого сомнения, станет ощутимым вкладом в процесс улучшения бизнес-среды и стартап-культуры в Азербайджане. У нас уже накоплен такой опыт в энергетическом секторе, когда инвестиции в Азербайджан передовых транснациональных компаний, обусловили наряду с важным экономическим эффектом формирование целой плеяды местных специалистов и управленцев – ведущие международные компании взрастили сотни молодых руководителей-граждан Азербайджана, которые сегодня успешно работают как на родине, так и за рубежом. Считаю, что в среднесрочной перспективе поправки в законы и кодексы, внесенные по указу президента Ильхама Алиева, значительно оживят ИКТ-сектор Азербайджана и будут способствовать дальнейшему развитию предпринимательской культуры в нашей стране».