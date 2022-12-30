Алиев закрывает «армянский вопрос» наша передовица

Эйнулла Фатуллаев

Ничто не предвещало беды в Ереване… Главным образом в свете победных реляций величайшего стратега и чекиста древнего народа Армена Григоряна – секретаря армянского Совбеза, предвещавшего всемерную резолюцию в стенах всемирного Совбеза. Более того, Григорян настолько приподнял планку, определив значимость резолюции Совбеза ООН, которая осудит Азербайджан за право осуществления контроля над собственной территорией – в данном случае Лачинским коридором, как общенациональную задачу, тем самым предопределив отчаянное и позорное падение собственной страны. Армения падала вместе с потерявшей былой имперский лоск, деградировавшей до гротескного режима Виши макронистской Францией. Полет в пропасть. Крепко держа за руку Франции…

Макрон и Пашинян полетели в пропасть, крепко держа друг друга за руки

Беспокойная ночь в Джермуке

Да-да, ничто не предвещало беды в возвещавшем об успехах Ереване, снискавшим славу нового прозападного форпоста (еще с Берлинского конгресса этот форпост часто перекрашивается и меняет флаги), однако с раннего утра 30 декабря армянские газеты запестрели настораживающими сообщениями из туманного Джермука.

Канцелярия стратега Армения Григоряна наспех слила конфиденциальную информацию со встречи Пашиняна с послами в западных странах. Армянский премьер-министр с горечью поведал своим дипломатам о последнем напутствии Макрона: не порывать с русскими и остаться в ОДКБ. Франция не сможет помочь Армении и обеспечить ее безопасность! Облетевшая весь Ереван безотрадная весть стала дурным предзнаменованием – трагической увертюрой к главному событию. Макрон полностью обманул ожидания Пашиняна, провалив «дело всей жизни» - проект «дороги жизни» в Совбезе ООН, ибо его дипломаты так и не смогли добиться принятия долгожданной и много раз обещанной резолюции по Лачинской дороге.

Гротескный провал «великой державы»

Стало быть, «великая держава» потерпела третий грандиозный эпический провал в карабахском вопросе на главной мировой политической арене. В первый раз Азербайджан утер нос главному обитателю Елисейского Дворца в кульминационный час Второй карабахской войны, когда беспомощный Макрон, напоминавший кастрированного Гитлером Даладье, ухватился за Лигу Наций, пардон, Совбез ООН, как спасительную соломинку.

Кастрированный Гитлером Даладье... Как же Макрон похож на этого могильщика Франции

Но Париж, который не стоит мессы, остался в унизительном одиночестве, как и в небывалые жаркие сентябрьские дни уходящего года, во время горячих приграничных боев Азербайджана с Арменией, попытавшись реанимировать и включить сломанный американо-российской конфронтацией заброшенный со времен первой Холодной войны механизм Совбеза.

Нежданно-негаданно в повестке Совбеза всплыло «Письмо спецпредставителя Армении в ООН». Позже азербайджанским дипломатам стало известно, что этот неожиданный пункт в повестке появился по инициативе постоянного члена Совбеза – макронистской Франции. Но как это часто случалось в новой истории, французское судно так и не смогло преодолеть британскую континентальную блокаду. Макрона вышвырнули на остров святой Елены…

Ради освещенных крестов на колокольнях?

И вот спустя три месяца еще одна попытка: 20 декабря Франция вкупе со своей союзницей Арменией созвала заседание Совбеза ООН по ситуации на Лачинской дороге. Верх несправедливости! 30 лет Армения удерживала под оккупацией семь азербайджанских районов вместе с верхней частью Карабаха. 30 лет Азербайджан бился за свое право и суверенитет. И Франция, которая несколько веков с гордостью называла себя «колыбелью свободы и буревестником европейской демократии», ни разу не повернулась лицом к расчлененному армянским клинком Азербайджану, изнывающему под оккупацией. А ведь рукоять была в руках Москвы! Однако ни одной инициативы, ни одного выступления, ни одного протеста в стенах Совбеза.

Битва в Совбезе ООН

Напротив, Франция, которая превратилась в кладбище свобод и ценностей, бросила все свои силы на подавление воли Азербайджана, который всего лишь пытается восстановить свой суверенитет в границах, признанных самим же Парижем! Спрашивается – во имя чего? Освещенных ли крестов на колокольнях, христианской ли солидарности или «крестового похода»? Может эсхатологии ради? Или призрачного запутанного мессианства древнего армянского народа, наделенного особым небесным правом и искомым правом насилия? Правом убивать турка! Что лежит в основе этой нездравой, слепой, бессознательной, иррациональной любви к одному народу, ради которого французские сенаторы призывают Макрона аж к военному вторжению в другую страну - Азербайджан? Чем же азербайджанцы заслужили столь лютую ожесточенную неприязнь? Всего лишь одной мирной акцией гражданских активистов, пусть даже поддержанных государством?

21 декабря Франция в качестве председателя Совбеза ООН (председательство в Совбезу осуществляется по принципу ротации сроком на месяц) представила на суд постоянных и непостоянных членов-государств резолюцию по ситуации на дороге Лачин-Ханкенди. Состряпанная в Елисейском дворце советниками Макрона по внешней политике однобокая, ангажированная и тенденциозная резолюция создавала искаженную апокалипсическую картину гуманитарной катастрофы в отрезанном от мира армянском уголке. Горький плач, вокальная композиция о геноциде, ария о наступающих янычарах…

Многозначительная фраза Алиева

На главной арене мировой политики развернулась самая настоящая битва. Десять дней шло сражение между сторонниками и противниками этой нечестивой инициативы. В разгар суровых дипломатических баталий в ООН, 24 декабря, в день своего рождения Ильхам Алиев в окружении беженцев из Западного Азербайджана как бы ненароком выдал свою тревогу о коварном замысле сильных мира сего.

Нам долго приходилось догадываться – что же так сильно насторожило президента? Что же вызвало его беспокойство? И о каком коварном замысле рассуждает президент? «Никогда нельзя отступать даже перед тем, кто превосходит тебя в силе», - эта загадочная и многозначительная фраза Алиева сильно зацепила, запала в душу. Что же происходит? И о чем умалчивает президент?

Алиев недосказал

Пока аналитики ломали голову над недосказанным откровением Алиева, Азербайджан при поддержке своих союзников продолжал отчаянную схватку с европейской державой.

По большому счету, попытавшись узурпировать псевдопосредническую миссию, наказав Азербайджан «дубинкой ООН», франко-армянская коалиция нанесла удар по интересам двух ведущих акторов и гарантов складывающегося нового миропорядка – США и России, предприняв и попытку ввести в заблуждение мировое сообщество. Вступив в вероломную сделку с Макроном Пашинян – с одной стороны нанес еще один удар в спину России, с другой - подорвал «вашингтонский процесс» урегулирования.

Глас четырех

Однако благодаря усилиям алиевской дипломатии, дуэт Макрона с Пашиняном, подкрепленный политической какофонией Франкофонии, терпел одну неудачу за другой. Вначале французы пытались добиться принятия Заявления. А затем и резолюции на основе представленного проекта Заявления. Но Франция – держава с многовековым опытом дипломатических баталий ударила лицом в грязь. Первым делом полетел в тартарары макроновский проект Заявления. Из текста проекта исчезли столь опасные формулировки, как «Нагорный Карабах» и «Гуманитарная катастрофа».

По настоянию азербайджанской стороны в проекте нашли отражения алиевские императивы: «оказание гуманитарной помощи может быть произведено в рамках уважения к территориальной целостности и суверенитету Азербайджанской Республики», а также «поддержка территориальной целостности Азербайджана». Таким образом, фактически вместо макроновского проекта Заявления появился алиевский проект, полностью отражающий национальные интересы Азербайджана.

Французские дипломаты готовят 6-й и 7-ой проекты… И снова провал! Циничная и откровенно подлая позиция Парижа, который пытался всеми правдами и неправдами протаскивал резолюцию, вызвали справедливый гнев и осуждение представителей правительств многих государств. Позиция стран, поддержавших суверенное право Азербайджана – Великобритания, Россия, Объединенные Арабские Эмираты и Албания вызвали истерическую реакцию французской дипломатии.

Ошарашенный крахом французской дипломатии постпред в Совбезе ООН Николя де Ривьер

Представители службы внешней политики Администрации президента Франции не могли скрыть исступленное состояние, досаду, горечь и обиду… И в конечном счете, Франция, покрыв свою многовековую дипломатию позором и бесчестием, официально обратившись в Совбез, остановило процедуру принятия резолюции. Париж сдался!

Больше, чем президент

Крушение французской дипломатии имеет далеко идущие политические последствия. Париж не только растерял последние потенциальные рычаги международного и политического давления на Азербайджан, но и потерял перспективу активного геополитического вмешательства в систему региональной безопасности на Южном Кавказе.

Самое насущное – Париж окончательно потерял доверие Азербайджана. А без Баку Франция - во всяком случае в период нахождения Макрона во власти – как лидер европейского сообщества не сможет претендовать на борьбу за геополитическую и геоэкономическую гегемонию в Кавказско-Каспийском регионе. В эпоху новой глобальной международной конфронтации и надвигающейся второй Холодной войны с Железным Занавесом, своей политической близорукостью и авантюрным складом ума Макрон поставил под угрозу стратегические интересы Евросоюза и всего коллективного Запада. Отныне ни один из азербайджанских политиков не сможет избрать Париж и Брюссель своим внешнеполитическим ориентиром. В глазах общественности симпатии к Парижу приравнены национальному предательству и коллаборационизму. Ни один из французских президентов, включая мудрого Миттерана и опытного Ширака и даже опрометчивого Саркози, не допускал возникновения ситуации, при которой Франция могла бы сжечь последние мосты с Азербайджаном – наиболее стратегически значимой страной региона. На кону присутствие самого Запада в регионе!

Алиев развязал двухвековой "армянский вопрос"

Безусловно, еще одна впечатлительная историческая победа Азербайджана в еще одной судьбоносной схватке – последствие знаменательной внешней политики Ильхама Алиева.

Мастер власти и титан региональной дипломатии Алиев для Азербайджана – гораздо больше, чем президент. Алиев предстает многогранным политиком-тяжеловесом мирового масштаба, который наряду с Эрдоганом, Путиным, Си Цзиньпином, Нетаньяху определяет не только векторы геополитического развития, но и закладывает основы для трансформации региональной системы безопасности. За последнее десятилетие Алиев завоевал огромный международный авторитет. В первую очередь потому, что он – человек слова. И его слова никогда не расходятся с делами, как он любит часто повторять… Покажите мне второго политика в охваченном глобальной войной современном мире, который может обрести одновременно поддержку двух враждующих государств - России и Великобритании? Двух полюсов - арабского мира и Восточной Европы? Найти точки соприкосновения для Израиля и Турции?

На наших глазах Алиев вершит славную историю: впервые со времен Берлинского конгресса, с конца девятнадцатого века, мировое армянство и его могущественные покровители в лице той же Франции, терпят сокрушительное поражение. Спустя два века Алиев закрывает исторический «армянский вопрос», вброшенный несколько веков назад Парижем, Лондоном, Москвой и Берлином для создания новой ситуации в Передней Азии. Теперь все по-другому: Лондон и Москва с Баку, Париж повергнут, а Берлину не до Кавказа…