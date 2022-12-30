Эйнулла Фатуллаев 04:55

Ничто не предвещало беды в Ереване… Главным образом в свете победных реляций величайшего стратега и чекиста древнего народа Армена Григоряна – секретаря армянского Совбеза, предвещавшего всемерную резолюцию в стенах всемирного Совбеза. Более того, Григорян настолько приподнял планку, определив значимость резолюции Совбеза ООН, которая осудит Азербайджан за право осуществления контроля над собственной территорией – в данном случае Лачинским коридором, как общенациональную задачу, тем самым предопределив отчаянное и позорное падение собственной страны. Армения падала вместе с потерявшей былой имперский лоск, деградировавшей до гротескного режима Виши макронистской Францией. Полет в пропасть. Крепко держа за руку Франции…

Беспокойная ночь в Джермуке Да-да, ничто не предвещало беды в возвещавшем об успехах Ереване, снискавшим славу нового прозападного форпоста (еще с Берлинского конгресса этот форпост часто перекрашивается и меняет флаги), однако с раннего утра 30 декабря армянские газеты запестрели настораживающими сообщениями из туманного Джермука. Канцелярия стратега Армения Григоряна наспех слила конфиденциальную информацию со встречи Пашиняна с послами в западных странах. Армянский премьер-министр с горечью поведал своим дипломатам о последнем напутствии Макрона: не порывать с русскими и остаться в ОДКБ. Франция не сможет помочь Армении и обеспечить ее безопасность! Облетевшая весь Ереван безотрадная весть стала дурным предзнаменованием – трагической увертюрой к главному событию. Макрон полностью обманул ожидания Пашиняна, провалив «дело всей жизни» - проект «дороги жизни» в Совбезе ООН, ибо его дипломаты так и не смогли добиться принятия долгожданной и много раз обещанной резолюции по Лачинской дороге. Гротескный провал «великой державы» Стало быть, «великая держава» потерпела третий грандиозный эпический провал в карабахском вопросе на главной мировой политической арене. В первый раз Азербайджан утер нос главному обитателю Елисейского Дворца в кульминационный час Второй карабахской войны, когда беспомощный Макрон, напоминавший кастрированного Гитлером Даладье, ухватился за Лигу Наций, пардон, Совбез ООН, как спасительную соломинку.

Но Париж, который не стоит мессы, остался в унизительном одиночестве, как и в небывалые жаркие сентябрьские дни уходящего года, во время горячих приграничных боев Азербайджана с Арменией, попытавшись реанимировать и включить сломанный американо-российской конфронтацией заброшенный со времен первой Холодной войны механизм Совбеза. Нежданно-негаданно в повестке Совбеза всплыло «Письмо спецпредставителя Армении в ООН». Позже азербайджанским дипломатам стало известно, что этот неожиданный пункт в повестке появился по инициативе постоянного члена Совбеза – макронистской Франции. Но как это часто случалось в новой истории, французское судно так и не смогло преодолеть британскую континентальную блокаду. Макрона вышвырнули на остров святой Елены… Ради освещенных крестов на колокольнях? И вот спустя три месяца еще одна попытка: 20 декабря Франция вкупе со своей союзницей Арменией созвала заседание Совбеза ООН по ситуации на Лачинской дороге. Верх несправедливости! 30 лет Армения удерживала под оккупацией семь азербайджанских районов вместе с верхней частью Карабаха. 30 лет Азербайджан бился за свое право и суверенитет. И Франция, которая несколько веков с гордостью называла себя «колыбелью свободы и буревестником европейской демократии», ни разу не повернулась лицом к расчлененному армянским клинком Азербайджану, изнывающему под оккупацией. А ведь рукоять была в руках Москвы! Однако ни одной инициативы, ни одного выступления, ни одного протеста в стенах Совбеза.

Напротив, Франция, которая превратилась в кладбище свобод и ценностей, бросила все свои силы на подавление воли Азербайджана, который всего лишь пытается восстановить свой суверенитет в границах, признанных самим же Парижем! Спрашивается – во имя чего? Освещенных ли крестов на колокольнях, христианской ли солидарности или «крестового похода»? Может эсхатологии ради? Или призрачного запутанного мессианства древнего армянского народа, наделенного особым небесным правом и искомым правом насилия? Правом убивать турка! Что лежит в основе этой нездравой, слепой, бессознательной, иррациональной любви к одному народу, ради которого французские сенаторы призывают Макрона аж к военному вторжению в другую страну - Азербайджан? Чем же азербайджанцы заслужили столь лютую ожесточенную неприязнь? Всего лишь одной мирной акцией гражданских активистов, пусть даже поддержанных государством? 21 декабря Франция в качестве председателя Совбеза ООН (председательство в Совбезу осуществляется по принципу ротации сроком на месяц) представила на суд постоянных и непостоянных членов-государств резолюцию по ситуации на дороге Лачин-Ханкенди. Состряпанная в Елисейском дворце советниками Макрона по внешней политике однобокая, ангажированная и тенденциозная резолюция создавала искаженную апокалипсическую картину гуманитарной катастрофы в отрезанном от мира армянском уголке. Горький плач, вокальная композиция о геноциде, ария о наступающих янычарах… Многозначительная фраза Алиева На главной арене мировой политики развернулась самая настоящая битва. Десять дней шло сражение между сторонниками и противниками этой нечестивой инициативы. В разгар суровых дипломатических баталий в ООН, 24 декабря, в день своего рождения Ильхам Алиев в окружении беженцев из Западного Азербайджана как бы ненароком выдал свою тревогу о коварном замысле сильных мира сего. Нам долго приходилось догадываться – что же так сильно насторожило президента? Что же вызвало его беспокойство? И о каком коварном замысле рассуждает президент? «Никогда нельзя отступать даже перед тем, кто превосходит тебя в силе», - эта загадочная и многозначительная фраза Алиева сильно зацепила, запала в душу. Что же происходит? И о чем умалчивает президент?

Пока аналитики ломали голову над недосказанным откровением Алиева, Азербайджан при поддержке своих союзников продолжал отчаянную схватку с европейской державой. По большому счету, попытавшись узурпировать псевдопосредническую миссию, наказав Азербайджан «дубинкой ООН», франко-армянская коалиция нанесла удар по интересам двух ведущих акторов и гарантов складывающегося нового миропорядка – США и России, предприняв и попытку ввести в заблуждение мировое сообщество. Вступив в вероломную сделку с Макроном Пашинян – с одной стороны нанес еще один удар в спину России, с другой - подорвал «вашингтонский процесс» урегулирования. Глас четырех Однако благодаря усилиям алиевской дипломатии, дуэт Макрона с Пашиняном, подкрепленный политической какофонией Франкофонии, терпел одну неудачу за другой. Вначале французы пытались добиться принятия Заявления. А затем и резолюции на основе представленного проекта Заявления. Но Франция – держава с многовековым опытом дипломатических баталий ударила лицом в грязь. Первым делом полетел в тартарары макроновский проект Заявления. Из текста проекта исчезли столь опасные формулировки, как «Нагорный Карабах» и «Гуманитарная катастрофа». По настоянию азербайджанской стороны в проекте нашли отражения алиевские императивы: «оказание гуманитарной помощи может быть произведено в рамках уважения к территориальной целостности и суверенитету Азербайджанской Республики», а также «поддержка территориальной целостности Азербайджана». Таким образом, фактически вместо макроновского проекта Заявления появился алиевский проект, полностью отражающий национальные интересы Азербайджана. Французские дипломаты готовят 6-й и 7-ой проекты… И снова провал! Циничная и откровенно подлая позиция Парижа, который пытался всеми правдами и неправдами протаскивал резолюцию, вызвали справедливый гнев и осуждение представителей правительств многих государств. Позиция стран, поддержавших суверенное право Азербайджана – Великобритания, Россия, Объединенные Арабские Эмираты и Албания вызвали истерическую реакцию французской дипломатии.

Представители службы внешней политики Администрации президента Франции не могли скрыть исступленное состояние, досаду, горечь и обиду… И в конечном счете, Франция, покрыв свою многовековую дипломатию позором и бесчестием, официально обратившись в Совбез, остановило процедуру принятия резолюции. Париж сдался! Больше, чем президент Крушение французской дипломатии имеет далеко идущие политические последствия. Париж не только растерял последние потенциальные рычаги международного и политического давления на Азербайджан, но и потерял перспективу активного геополитического вмешательства в систему региональной безопасности на Южном Кавказе. Самое насущное – Париж окончательно потерял доверие Азербайджана. А без Баку Франция - во всяком случае в период нахождения Макрона во власти – как лидер европейского сообщества не сможет претендовать на борьбу за геополитическую и геоэкономическую гегемонию в Кавказско-Каспийском регионе. В эпоху новой глобальной международной конфронтации и надвигающейся второй Холодной войны с Железным Занавесом, своей политической близорукостью и авантюрным складом ума Макрон поставил под угрозу стратегические интересы Евросоюза и всего коллективного Запада. Отныне ни один из азербайджанских политиков не сможет избрать Париж и Брюссель своим внешнеполитическим ориентиром. В глазах общественности симпатии к Парижу приравнены национальному предательству и коллаборационизму. Ни один из французских президентов, включая мудрого Миттерана и опытного Ширака и даже опрометчивого Саркози, не допускал возникновения ситуации, при которой Франция могла бы сжечь последние мосты с Азербайджаном – наиболее стратегически значимой страной региона. На кону присутствие самого Запада в регионе!