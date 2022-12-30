COVID не сдается: страны мира ужесточают антикоронавирусные меры

На фоне участившихся сообщений о росте числа заражений коронавирусом в Китае некоторые страны ужесточают проверки для путешественников, прибывающих из КНР. Так, Франция и Англия объявили накануне, что эти пассажиры с 1 и 5 января 2023 года, соответственно, при пересечении границы должны иметь при себе отрицательный тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за 48 часов до въезда, передает Deutsche Welle.

Власти Великобритании распространят ограничения на всю территорию Соединенного Королевства, указали в британском правительстве. О планах по ужесточению ограничений объявили также Испания, Южная Корея, США и Индия. В Италии они уже в силе.

В Германии заявили, что на данный момент не считают подобные меры необходимыми, однако анонсировали проведение тщательного "мониторинга вариантов" коронавируса в европейских аэропортах.

По неподтвержденным официально данным, в Китае заражение коронавирусом за первые три недели декабря было зафиксировано у 248 млн человек. Ученые опасаются появления новых вариантов COVID-19.