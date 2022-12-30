Ким Чен Ын продолжает провоцировать мир

Северная Корея утром в субботу, 31 декабря, произвела запуск трех баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщает южнокорейское информагентство «Рёнхап» со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

По сведениям агентства, запуски были произведены из провинции КНДР Хванхэ-Пукто, расположенной к югу от столицы страны Пхеньяна. Ракеты пролетели около 350 км, после чего упали в море, сообщили Южная Корея и Минобороны Японии.

Запуск 31 декабря состоялся через день после того, как Минобороны Южной Кореи объявило об успешном испытании твердотопливной ракеты-носителя.

За последнее время КНДР неоднократно проводила запуски баллистических ракет. По данным «Рёнхап», в 2022 году число таких запусков составило 70, включая восемь межконтинентальных баллистических ракет.