Киев предупредил россиян в Крыму

Граждане России, прибывшие в Крым с нарушением украинского законодательства, после освобождения полуострова должны будут покинуть его. Они находятся там незаконно, заявила постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева, сообщает Укринформ.

«Все граждане РФ, незаконно приехавшие на временно оккупированную территорию, в Крым, с нарушением миграционного законодательства и условий пересечения границы, должны выехать после освобождения территории за пределы Украинского государства, за пределы Крыма, потому что они незаконно там находились», - сказала Ташева.

По словам чиновницы, «речь идет о гражданах России, не являющихся крымчанами. Они являются временно проживающими на территории Крыма лицами. Их выдворение – абсолютно законный процесс… Если гражданин любой страны незаконно пересекает границу, к нему применяют принудительное выдворение. Вот и мы будем его применять».