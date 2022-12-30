Акция на Лачинской дороге продолжается: экоактивисты настойчивы

Акция протеста представителей неправительственных организаций Азербайджана против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, проходящая на дороге Ханкенди - Лачин, продолжается уже двадцатый день.

Каких-либо инцидентов в течение ночи зафиксировано не было. Демонстранты традиционно начали день с исполнения Государственного гимна Азербайджана.

Несмотря на проведение акции, дорога открыта для гуманитарных целей. Недавно по Лачинской дороге проехали машины снабжения и легковые автомобили, принадлежащие российским миротворцам.