Британская разведка: Россия может массово ударить по Украине на праздники

Существует вероятность того, что Россия нанесет новый удар по Украине в ближайшие дни, стремясь подорвать дух украинцев во время новогодних праздников. Об этом говорится в сводке британской разведки, обнародованной утром 31 декабря.

В сводке напоминается, что два дня назад – 29 декабря – российские войска совершили очередную волну ракетных ударов по энергосистеме Украины с использованием дальнобойных средств. В разведке Британии отмечают, что начиная с октября Россия применяет общую схему нанесения интенсивной волны ударов каждые семь-десять дней. Россия почти наверняка придерживается этого подхода, пытаясь перегрузить украинскую противовоздушную оборону, отметили там.

«Однако существует реалистичная вероятность того, что Россия нарушит эту схему, чтобы нанести новый удар в ближайшие дни, пытаясь подорвать моральный дух населения Украины во время новогодних праздников», — отмечают в британской разведке.