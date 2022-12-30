На территории Кремля пытались поджечь главную елку России

Неизвестный мужчина пытался поджечь новогоднюю елку на Красной площади с помощью бензина, сообщили российские СМИ.

Инцидент произошел в самом центре Москвы 30 декабря. Неизвестный мужчина подошел к новогодней елке с канистрой и бензином, облил и попытался поджечь дерево. Осуществить задуманное злоумышленнику не удалось — мужчину заметили дежурившие рядом сотрудники полиции, которые задержали его.

Задержанным оказался некий Дмитрий М. Мотивы мужчины не известны.

Главную новогоднюю елку России спилили в подмосковном Волоколамске. Высота дерева составляет 27 метров, а возраст - 95 лет.