США предупредили Китай после беседы Си Цзиньпина с Путиным
Госдепартамент США выразил обеспокоенность по поводу союза Китая с Россией после видеоразговора президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина.
"Пекин утверждает, что он нейтрален, но его поведение ясно показывает, что он все еще инвестирует в тесные связи с Россией", - сказал представитель Госдепа, комментируя состоявшийся накануне разговор лидеров Китая и РФ, пишет CNN.
Он напомнил, что США и Европа предупреждали Китай, что оказание России помощи в войне против Украины, так же как и систематическая помощь в обходе санкций, будут иметь последствия для Пекина.
"Мы внимательно следим за действиями Пекина. Те, кто встанет на сторону Москвы в этой несправедливой войне, неизбежно окажутся на неправильной стороне истории. Мир наблюдает за тем, какие страны отстаивают основные принципы свободы, самоопределения и суверенитета, а какие стоят или молчаливо поддерживают Россию в ее преднамеренной и неспровоцированной войне", - сказал представитель Госдепа.