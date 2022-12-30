Дорожная полиция обратилась к бакинским водителям
Управление Государственной дорожной полиции Баку обратилось к водителям.
Как сообщил главный инспектор управления майор полиции Араз Аскерли, для обеспечения безопасности 31 декабря, учитывая интенсивное движение автомобилей на центральных улицах и проспектах Баку, особенно на круге Азнефть, а также на дорогах, пересекающихся с проспектом Нефтяников вдоль Приморского бульвара, рекомендуется как можно меньше использовать личные автомобили и отдавать предпочтение общественному транспорту. В то же время строго соблюдать требования стоянки автомобилей.