От Гуайдо отказались: венесуэльская оппозиция сдалась

Хуан Гуайдо, ставший лидером оппозиции Венесуэлы во время протестов после президентских выборах 2018 года, с 5 января 2023 года будет отстранен от должности «временного президента» страны, а его правительство - распущено.

Deutsche Welle передает, что в пятницу, 30 декабря, за такое решение в ходе повторного обсуждения инициативы проголосовали 72 члена парламента Венесуэлы. 29 депутатов выступили против, еще восемь воздержались. Изначально решение о ликвидации правительства Гуайдо было принято парламентом Венесуэлы 23 декабря.

Оппозиционный парламент действует параллельно с Национальной ассамблеей Венесуэлы.

Голосование за отставку временного правительства показало, что члены оппозиции потеряли веру в способность Гуайдо свергнуть Николаса Мадуро. Гуайдо, деятельность которого, по данным последних опросов, не одобряет уже более 60 процентов населения Венесуэлы, не смог закрепить свою народную поддержку, а оппозиция раскололась.

Оппозиционные политики Венесуэлы бойкотировали президентские выборы 2018 года, по итогам которых главой государства был объявлен Николас Мадуро. 23 января 2019 года Хуан Гуайдо, являвшийся тогда председателем Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы, объявил себя временным президентом страны, принеся присягу. Его поддержали десятки тысяч демонстрантов, вышедших на улицы страны с требованием отставки Мадуро. Германия, США и еще более 50 стран признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.