Посол Великобритании Фергус Олд поздравил азербайджанский народ с Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира. Об этом дипломат сообщил на своей твиттер-странице.

«Этот год был отличным годом. На 2023 год у нас большие цели, и я верю, что вместе мы их достигнем... Поздравляю весь азербайджанский народ с Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира», - заявил он.

Британский дипломат процитировал и азербайджанскую пословицу: El bir olsa, dağ oynadar yerindən (Народное единство свернет горы).