Гиркин дал оптимистичный прогноз… для Украины

Бывший полевой командир «ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин), который жестко критикует российские власти и военное командование в отзывах о провалах российской армии в Украине, в своем телеграм-канале подвел итоги 2022 года и дал прогноз на следующий, 2023 год.

Среди главных «достижений» уходящего года он назвал геополитическое поражение России и провал «спецоперации», которая планировалась «как легкий поход за зипунами» со сменой политической власти в Киеве. В неудачах российской армии Гиркин обвинил главу российского государства Владимира Путина и военное руководство РФ.

«Шойгу провалил СВО, превратил нашу армию в парадно-выходное учреждение для проведения фейерверков и праздников…», — сказал Гиркин.

Прогнозируя события наступающего года, он заявил, что Россия не только уберется из Украины, но и потеряет собственные территории. «И Кубань будет оккупирована, и Сочи будет оккупирован, и Крым будет оккупирован. И не только. Все, что будет «вкусно» уважаемым западным и не только партнерам, все будет оккупировано», — считает Гиркин.