Первый в истории миллиардер, потерявший $200 млрд

Первым человеком в мире, который потерял более $200 млрд, стал американский бизнесмен Илон Маск. Большая часть его состояния сократилась на фоне падения акций производителя электромобилей Tesla, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные расчеты.

На пике состояние Илона Маска достигало $340 млрд — этого показателя бизнесмен достиг 21 ноября 2021 года, отмечает агентство. Тем не менее уже в последние недели декабря капитал Маска снизился до $137 млрд — в основном, из-за падения стоимости акций Tesla.

За последнюю неделю Tesla подешевела на $85 млрд, рыночная капитализация компании упала до $390 млрд, уточняет Financial Times.

Всего за год стоимость Tesla сократилась в три раза, в январе она оценивалась в $1,2 трлн. Как отмечает FT, давление на акции Tesla оказало решение Маска продать бумаги компании ради финансирования покупки соцсети Twitter, а также растущее беспокойство инвесторов по поводу перспектив продаж электромобилей.

Как отмечает Reuters, инвесторы опасаются, что бизнесмен из-за покупки Twitter не уделяет достаточно внимания своему бизнесу в сфере электромобилей, в то время как конкуренция в этом сегменте растет.

После падения капитализации Tesla Маск уступил первое место в списке богатейших людей мира по версии Forbes главе LVMH Бернару Арно и его семье ($179 млрд). Сейчас бизнесмен занимает второе место с состоянием в $146 млрд.