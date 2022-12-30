Шойгу считает, что 2022 год был «наполнен подвигами» российских военных

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу в своем новогоднем поздравлении российским военным назвал «победу» российской стороны «неотвратимой».

«В наступающем году хочу всем пожелать богатырского здоровья, твердости духа, надежных и преданных товарищей и, конечно, чистого неба! Наша победа, как и Новый год, неотвратима!» — заявил российский министр.

Шойгу сказал, что уходящий 2022 год навсегда «войдет в ратную летопись» России. По словам главы Минобороны, этот год был наполнен подвигами, мужеством и героизмом российских военных.