В Турции не исключили совместной с Сирией военной операции

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар не исключил совместных с Сирией действий по очистке ее северных районов от террористов. Об этом он сообщил в субботу газете Hürriyet по итогам состоявшихся 28 декабря в Москве переговоров со своим сирийским коллегой Али Махмудом Аббасом.

"Если по итогам этих переговоров мы сумеем преодолеть проблемы, которые касаются обороны и безопасности, конечно, возможно", - сказал Акар, отметив при этом, что Турция делала и будет делать все необходимое для защиты своих прав, интересов и обеспечения безопасности.