Головной офис MyShops находится в ОАЭ в городе Дубай, в Азербайджане компания начала свою деятельность 10 мая 2017 года. И на сегодняшний день имеет успешный опыт продаж как в оптовой, так и розничной сфере. На сегодняшний день сеть магазинов имеет 4 филиала, один из которых находится в Сумгаите.

В планах компании на 2023 год - стать еще ближе к своим покупателям и порадовать их открытием филиала в Ganjlik Mall, а также первого магазина MyShops Smart в Белом городе, где основным направлением продаж будет экосистема и система «Умный дом».

Говоря об успехах, компания MyShops в 2022 году, помимо награды Caspian Business Award, была удостоена таких наград, как Top 50 Brand Awards Azerbaijan и CEO Awards 2022. Также в 2022 году компания MyShops, уже будучи официальным реселлером Apple и Xiaomi, стала одним из четырех официальных дистрибьюторов крупной сотовой сети Azercell.

Многие компании, входящие в MyGroup, уверенно работают в Азербайджане и вносят свой вклад в развитие холдинга. На сегодняшний день холдинг продолжает динамично и инновационно развиваться.

Представляем вам список компаний, входящих в MyGroup холдинг: MyShops, Mymi, MyMobile, MyService, MyStudio, MyParfumes, MyCars, MyConstruction, MyTravel, MyTV, MyExpress, MyDoctor, MyBarber, MyMaid, MyNews, MyDelivery, MySoft, MyAgent, MyReal Estate.

Сайт холдинга: www.mygroup.az

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