В Украине предположили, когда армия России сможет «восстановиться»

Нанесенные российской армии потери в войне в Украине позволят ей восстановиться не раньше, чем через 5 лет, считает министр обороны Украины Алексей Резников, слова которого приводят украинские СМИ.

«Разведка НАТО признает, что потери россиян в танках, артиллерии, БМП, БТР, живой силе очень значительны. Регулярные войска Российской Федерации могут восстановиться минимум через пять, а то и десять лет. Ракетный потенциал – так же. Потому что это война ресурсов», — сказал глава оборонного ведомства Украины.

По словам министра, страны Запада заинтересованы не только в победе Украины на поле боя, но и в том, чтобы снизить потенциал России.