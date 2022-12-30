Вучич: «Вагнеру» «нечего ловить» в Сербии

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что частной военной компании «Вагнер» «нечего ловить» в Сербии. Так он прокомментировал заявление наемников об открытии своего сербского «представительства». Об этом Вучич заявил в интервью TV Prva.

«Следует ли мне заигрывать с «Вагнером»? Я не буду заискивать, вам нечего ловить в Сербии - ни вам, ни НАТО. Мы должны сотрудничать с НАТО, потому что вы, русские, ушли из Косово, а мы сотрудничаем с вами, потому что мы друзья, потому что вы помогаете нам в Совете безопасности ООН», - сказал Вучич.

В начале декабря сербские СМИ сообщали, что ЧВК «Вагнер» заявила об открытии «представительства» в Белграде на базе российско-сербского центра «Орлы». Центр был зарегистрирован в 2017 году как неправительственная организация со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге. Лидером «Орлов» является россиянин Александр Лисов, который, по данным СМИ, связан с ультраправыми партиями Сербии.