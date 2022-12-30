Саакашвили написал письмо российскому оппозиционеру и Арестовичу

Российский оппозиционный политик и юрист Марк Фейгин, который собирает 4 января по всему миру акцию в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, опубликовал письмо бывшего главы грузинского государства, адресованное ему, а также советнику главы Офиса президента Украины Алексею Арестовичу.

Саакашвили пишет, что благодарит всех за солидарность, человечность и запланированную акцию.

«Маргвелашвили, четвертый президент Грузии, прав — пенитенциарная система убивает меня в заточении. После феноменального обращения Зеленского и вашей активизации мне запретили курить и перестали пускать ко мне моих детей. Суд перенесен на 10 дней. Мой лечащий врач совершила гражданский подвиг и перед лицом руководителей пенитенциарной системы объявила, что мое положение крайне тяжелое, и клиника исчерпала все свои возможности», - цитирует Новости-Грузия письмо Саакашвили.

Ходатайство адвокатов об отсрочке исполнения наказания и освобождении Михаила Саакашвили будет вновь рассматриваться на заседании Тбилисского городского суда 9 января. Это будет третье слушание дела по существу, на процессе дают показания врачи, участвовавшие в независимой медицинской экспертизе и врачи клиники «Вивамед».