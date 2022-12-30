Министр Шахбазов: Почти 20 млрд кубометров газа экспортировал Азербайджан в Европу
Объем азербайджанского газа, экспортированного в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP) с 31 декабря 2020 года, превысил 19,4 млрд кубометров, сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в Twitter.
«С момента начала поставок газа из Азербайджана в Европу по ТАР прошло два года. За этот период в Европу было поставлено более 19,4 млрд кубометров газа», - написал Шахбазов.
Two years have passed since the start of the #GasSupply from #Azerbaijan to Europe through the #TAP. During this period of time, more than 19.4 bcm #gas has been supplied to #Europe.— Parviz Shahbazov (@ParvizShahbazov) December 31, 2022