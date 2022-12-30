Глава разведки Украины: Бахмута как города больше нет

Бахмут как город больше не существует, определенные районы восстановлению не подлежат, а наступательный потенциал россиян не исчерпывается, сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, отметив, что россияне там несут огромные потери.

"Военная ситуация там не катастрофическая. Если вас интересует мое впечатление, там катастрофа с самим городом... По моему разумению, он больше как город не существует. Определенные районы точно восстановлению не подлежат. Оккупанты абсолютно разрушили, сделали непригодным для жизни целый город", - приводят украинские СМИ слова Буданова.

Начальник ГУР Украины отметил, что наступательный потенциал россиян не исчерпывается. "Да, он не может иссякать. Они постоянно призывают новых людей. Они бросаются волнами. Волны идут: скосили - другая, следующая и так далее... Мобилизационный ресурс в России очень значительный. Они могут призывать людей еще очень долго", - указал Буданов.