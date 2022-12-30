Во время обстрела Украины одна из российских ракет упала в Волгоградской области видео
Одна из выпущенных Россией ракет по Украине не долетела до цели и упала в Волгоградской области. В Сети появилось видео, на котором демонстрируется горящая ракета.
Официальные комментарии российских властей пока не поступали. Информация о раненых, погибших и повреждениях тоже отсутствует.
Это не первый случай, когда во время ударов по Украине российские ракеты падают в Волгоградской области. Накануне также произошел подобный инцидент.