Одна из выпущенных Россией ракет по Украине не долетела до цели и упала в Волгоградской области. В Сети появилось видео, на котором демонстрируется горящая ракета.

Официальные комментарии российских властей пока не поступали. Информация о раненых, погибших и повреждениях тоже отсутствует.

Это не первый случай, когда во время ударов по Украине российские ракеты падают в Волгоградской области. Накануне также произошел подобный инцидент.