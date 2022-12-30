Путин на фоне военных поздравил россиян с Новым годом

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин ездил записывать обращение в штаб Южного военного округа в Ростов-на-Дону. Российские СМИ отмечают, что в этом году Путин записал самое продолжительное новогоднее обращение, оно идет почти 10 минут.

Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина записано не на фоне Кремля, как в предыдущие годы, а в окружении военнослужащих.

Уходящий год, по словам Путина, был «годом трудных решений и мощной консолидации российского общества», который отделил «мужество и героизм от предательства и малодушия». Вторжение в Украину президент РФ назвал сражением за независимость «на наших же исторических территориях, в новых субъектах Российской Федерации».

Часть поздравления президента РФ была посвящена критике западных правительств. По мнению Путина, после начала войны в Украине России объявили санкционную войну, итогом которой должен был стать развал страны, но этого не произошло. «Запад врал о мире, а готовился к агрессии. И сегодня признается в этом, уже не стесняясь, в открытую. А Украину и ее народ они цинично используют для ослабления и раскола России», — утверждает Путин.

Президент поблагодарил российских военных и добровольцев, воюющих в Украине, назвав их героями для россиян.