100-летняя мама Пеле не знает о смерти сына

Мама легендарного футболиста, трехкратного чемпиона мира Пеле - Селеста Арантес - до сих пор не знает о кончине своего сына.

«Мы разговариваем, но она не знает о ситуации. Она в своём собственном мире. Она открывает глаза всякий раз, когда я упоминаю его имя и говорю: «Мы должны помолиться за него». Но на самом деле мама не осознаёт, что именно я имею в виду», — об этом рассказала Мария Люсия ду Насименто британскому изданию Mirror.