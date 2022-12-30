100-летняя мама Пеле не знает о смерти сына
Мама легендарного футболиста, трехкратного чемпиона мира Пеле - Селеста Арантес - до сих пор не знает о кончине своего сына.
«Мы разговариваем, но она не знает о ситуации. Она в своём собственном мире. Она открывает глаза всякий раз, когда я упоминаю его имя и говорю: «Мы должны помолиться за него». Но на самом деле мама не осознаёт, что именно я имею в виду», — об этом рассказала Мария Люсия ду Насименто британскому изданию Mirror.
Селеста Арантес в ноябре этого года справила свое столетие. Пеле умер 29 декабря на 83-м году жизни. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность, произошедшая в результате прогрессирования онкологического заболевания.
Пеле — единственный в истории футболист, которому удалось выиграть три чемпионата мира в качестве футболиста — в 1958, 1962 и 1970 годах. Бразилец был признан лучшим футболистом XX века по версии ФИФА, World Soccer и France Football, а Международный олимпийские комитет (МОК) признал Пеле лучшим спортсменом минувшего столетия.