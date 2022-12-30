Партия Пашиняна: Карабахские армяне должны установить диалог с Азербайджаном

Карабахские армяне должны попытаться установить диалог с властями Азербайджана, чтобы разрешить ситуацию на Лачинской дороге, сказал армянским СМИ депутат Национального собрания Армении, представляющий правящую фракцию «Гражданский договор» Арсен Торосян.

«Мы знаем, что были безуспешные попытки, но, учитывая остроту ситуации.., думаю, этот диалог в интересах и Карабаха, и всех нас», - сказал Торосян.

Журналист заметил, что Азербайджан не собирается вести диалог с Рубеном Варданяном. На что Арсен Торосян ответил, что «народ должен призвать власти вести этот диалог, а не заводить диалог в тупик или отказаться вести диалог, что тоже может привести к плохим последствиям».