Баку и Тегеран обсудили ситуацию в регионе и совместные проекты

31 декабря состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом. Об этом сообщает МИД Азербайджана.

Согласно сообщению, министры обсудили текущие вопросы двусторонней повестки дня, в частности, проекты, реализуемые в рамках достигнутых договоренностей в торгово-экономической и транспортной сферах.

Иран выразил намерение активизировать работу комиссии, назначив нового сопредседателя Государственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной областях между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран. Стороны также обсудили ситуацию в регионе, а также более широкие региональные вопросы.