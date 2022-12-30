Посол Украины поздравляет и благодарит азербайджанский народ
Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский поздравил азербайджанский народ с Новым годом. Соответствующий пост украинский дипломат разместил на своей странице в Facebook.
«Братский азербайджанский народ, мы, украинцы, благодарим вас за вашу помощь, поддержку и солидарность! Пусть наступающий, 2023 год принесет радость вашим сердцам, гармонию и семейный уют в ваши дома, пусть в вашей прекрасной стране всегда царит мир и благополучие», - пожелал Владислав Каневский народу Азербайджана.