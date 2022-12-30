Агентство Азербайджана по разминированию подвело 31 декабря итоги работы в 2022 году на освобожденных землях Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов Азербайджана.

Согласно сообщению, за отчетный период в Карабахе и Восточном Зангезуре были обнаружены и обезврежены 8 780 противопехотных мин, 4 133 противотанковые мины и 14 950 неразорвавшихся боеприпасов.

В декабре от мин и боеприпасов очищено 2263,07 га территорий, обезврежено 146 противопехотных мин, 405 противотанковых мин и 1370 неразорвавшихся боеприпасов.