Украина вернула из российского плена 140 военных

В субботу, 31 декабря, Украина в рамках обмена вернула из российского пленного 140 военных. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По словам Ермака, домой вернулись 132 мужчины и 8 женщин, 22 офицера и 118 сержантов и солдат.

Среди них раненые, военные из Мариуполя, с острова Змеиный, с Бахмутского направления, а также добровольцы теробороны из Славутича.