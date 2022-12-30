Мир встречает 2023 год. Он уже наступил в Австралии и Новой Зеландии

Одной из первых стран, уже встретивших 2023 год в ночь на воскресенье, 1 января, по местному времени стала Австралия, пишет Deutsche Welle.

В Австралии это первый за последние два года Новый год, который встречают без коронавирусных ограничений. Около миллиона человек собрались в гавани Сиднея, чтобы посмотреть грандиозный фейерверк. Фейерверки также прошли во многих крупных городах Австралии.

Жители полуторамиллионного новозеландского Окленда также смогли встретить Новый год без коронавирусных ограничений. Тысячи людей собрались здесь под Небесной башней (Sky Tower), самым высоким сооружением страны. Фейерверком, запущенным с нее, здесь заменили обратный отсчет последних секунд до полуночи.