Не захотели воевать: вооруженные зэки-«вагнеровцы» сбежали из тренировочного лагеря

Шесть вооруженных зэков, завербованных в «вагнеровцы», сбежали из тренировочного лагеря в Луганской области. Теперь их ищут в России.

Российские СМИ пишут, что заключенных привезли на передовую несколько дней назад. Мужчины якобы согласились подписать контракт с ЧВК. Однако после подписания документов схватили оружие и сбежали.

В группе заключённых три гражданина Узбекистана, один из России, другой из Беларуси, а также гражданин Кыргызстана. Скорее всего, все они осуждены по статье 228 УК России — хранение наркотиков, пишут российские СМИ. Отмечается, что зэки могут уже находиться в России. Их объявили в розыск в Ростовской области.