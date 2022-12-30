Зеленский о предновогоднем ракетном ударе России по Украине

«Сегодняшний день, эта российская ракетная атака – это не итог года, как бы этого ни хотели террористы. Это итог судьбы самой России. Государство-террорист не получит прощения. А те, кто отдает приказы на такие удары, и те, кто их совершает, не получат помилования. Мягко говоря. Несколько волн ракетного удара в предновогодний день. Ракеты против народа. Именно против народа. Это сделали изверги, и изверги проиграют», – сказал Зеленский.

Президент Украины обратился к россиянам на русском языке: «Ваш лидер хочет показать, что у него за спиной военные, что он – впереди. Но он-то как раз прячется. Прячется за военными, за ракетами, за стенами собственных резиденций... Он прячется за вами и сам сжигает вашу страну и ваше будущее. Террор вам никто не простит. Никто в мире вам этого не простит. Украина не простит», – заявил Зеленский.

Он также выразил благодарность всем, кто защищает Украину.