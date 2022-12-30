На российском телевидении заговорили о «разделе Польши», вспоминая историю Российской империи. В эфире передачи «60 минут» один из приглашенных экспертов стал выступать за разделение Польши.

«Все больше и больше встает вопрос о четвертом разделе Польши…. Пятом. Она этого заслужила. С одной стороны, заслуживает деления. С другой стороны, в ином варианте развития событий, можем совместить - немножко дать, а все остальное взять. То, что Сталин дал - Восточную Пруссию», - говорит российский эксперт.

Ведущий Евгений Попов был вынужден поправить своего гостя. Он дал понять, что рассуждать о разделении Польши смешно в то время, когда российская армия месяцами штурмует украинские населенные пункты и не может их захватить. «Давайте Славянск возьмем сначала, а потом будем земли европейские распределять», - отреагировал Попов.