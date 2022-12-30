Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 21:23

Российское руководство решило показательно испортить непокорным украинцам празднование Нового, 2023 года, и днем 31 декабря был нанесен новый массированный ракетный удар. При том, что Украину уже не удивить воздушными тревогами и обстрелами, в этот раз был элемент неожиданности. Предыдущая большая атака была буквально двумя днями раньше, утром 29 декабря, когда по Украине было выпущено 69 ракет. Обычно русским требуется около десяти дней, чтобы подготовить новое ракетное нападение, и многие решили, что следующий удар будет уже после Нового года. Но все произошло значительно раньше, добавив новых эмоций украинцам, готовым встретить следующий год как год решающих побед над агрессором.

В прошлый раз русским не удалось вывести из строя энергетическую структуру Украины, хотя были отдельные попадания. В Киеве и вовсе были сбиты все 16 ракет, запущенных по столице. В ночь на 30 декабря была предпринята атака иранскими дронами, но и они не достигли целей. В предновогодний день сообщение о пуске ракет из акватории Каспийского моря поступило в 12:49, и спустя примерно час над Киевом активно заработала ПВО. Украинское военное командование позже сообщило, что было осуществлено около двадцати запусков с самолетов Ту-95 МС и наземных установок «Искандер». 12 из них были сбиты, из них семь - над украинской столицей. Несколько ракет упали на территории России. Судя по тому, что ни во время атаки, ни после нее не выключали свет, воду, отопление и связь, существенного ущерба инфраструктуре опять нанесено не было. Очевидно, главная заслуга в этом принадлежит специалистам противовоздушной обороны Киева, система защиты города заметно улучшается со временем, при том, что долгожданные Patriot еще не скоро заступят на боевое дежурство. Министр энергетики Генрих Галущенко среди причин, по которым серьезных повреждений энергосистеме не было причинено, назвал, помимо ПВО, «своевременные технические меры», что бы это ни означало.

Между тем ряду зданий в украинской столице нанесен ущерб, есть пострадавшие, по всей видимости, от обломков сбитых ракет. Речь идет о двух гостиницах в центре и нескольких частных домах и хозяйственных постройках в центральных районах города. В частности, есть повреждения концертного дворца «Украина». Один человек погиб, 21 получил ранения. Среди раненых – японский журналист Ватару Секита, работающий в одной из крупнейших газет своей страны The Asahi Shimbun. Он проживал в частично разрушенной гостинице. Если Путин хотел лишний раз напомнить, что российская армия, не способная победить в развязанной ею войне, тем не менее все еще способна гадить, посылая ракеты по украинским городам, ему это удалось. Если он хотел вызвать страх, затея не только провалилась, она обернулась еще одной волной ненависти и презрения – как к нему лично, так и к «братскому» народу. Многие вспомнили, что во время Второй мировой на фронте даже с гитлеровцами удавалось договориться о новогоднем перемирии, но у нынешних «борцов с фашизмом» отсутствуют любые представления о чести и гуманности.