Нетаньяху позвонил Зеленскому. Разговор по душам не удался

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил вчера вечером президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщили израильские СМИ.

Согласно сообщению, Нетаньяху попросил президента Украины, чтобы Киев проголосовал в ООН против палестинской инициативы запросить у Международного суда в Гааге заключение по поводу "правового значения продолжающейся израильской оккупации".

Во время разговора Зеленский попросил в качестве ответного жеста рассказать, изменится ли политика Израиля по вопросу поставок оружия в Украину. Нетаньяху отказался что-либо сказать по этому вопросу, пообещав, что готов вернуться к этому разговору в будущем. Зеленского такой ответ не устроил, и он сказал, что не обещает, что Украина проголосует против палестинской инициативы или воздержится. В конечном счете представитель Киева не участвовал в голосовании вовсе.

Израильские журналисты считают, что оба политика остались не до конца довольны разговором.