Bloomberg назвал самого «обедневшего» российского миллиардера
В 2022 году состояние российского бизнесмена Романа Абрамовича сократилось более чем на 50%, до $7,8 млрд. Об этом пишет агентство Bloomberg. Год назад его состояние оценивалось в $18 млрд.
Абрамович (260-е место) потерял больше всех из примерно двух десятков российских миллиардеров из рейтинга Bloomberg Billionaires Index. В совокупности их состояние уменьшилось почти на $95 млрд в этом году.
Согласно рейтингу российских миллиардеров Forbes, Абрамович занимал 17-е место с состоянием $6,9 млрд.
Российский бизнесмен находится под санкциями ЕС и Великобритании. В конце мая он перестал быть владельцем лондонского клуба «Челси». Кроме того, четыре суперъяхты, которые связывают с миллиардером, находятся в Турции с тех пор, как из-за санкций яхты российских бизнесменов стали задерживать по всему миру. Также стало известно, что власти Канады начали процесс ареста и конфискации активов Абрамовича. Так, власти страны намерены арестовать и отобрать $26 млн у компании Абрамовича Granite Capital Holdings. В Канаде намерены прибегнуть к такой процедуре впервые.