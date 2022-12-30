Bloomberg назвал самого «обедневшего» российского миллиардера

В 2022 году состояние российского бизнесмена Романа Абрамовича сократилось более чем на 50%, до $7,8 млрд. Об этом пишет агентство Bloomberg. Год назад его состояние оценивалось в $18 млрд.

Абрамович (260-е место) потерял больше всех из примерно двух десятков российских миллиардеров из рейтинга Bloomberg Billionaires Index. В совокупности их состояние уменьшилось почти на $95 млрд в этом году.