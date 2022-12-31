Турция и Пакистан провели военно-морские учения

Военно-морские силы Турции и Пакистана провели двусторонние учения Turgutreis-VII в северной части Аравийского моря. Об этом сообщает Daily Pakistan со ссылкой на представителя ВМС Пакистана.

Учения включали в себя различные военно-морские операции, в том числе защиту от асимметричных атак, учения по противовоздушной обороне и совместное скоординированное патрулирование.

По данным издания, основная цель учений заключалась в повышении профессиональных навыков и оперативной совместимости морских сил двух стран.