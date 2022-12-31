Эрдоган назвал главную цель Турции на 2023 год

«Наша цель — не просто войти в высшую лигу глобальной политики и экономики, но и обрести политическую и экономическую мощь, которая позволит Турции занять первые строчки», — сказал он.

Цель Турции в 2023 году в том, чтобы стать одним из мировых лидеров в политике и экономике. Об этом президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в новогоднем обращении к гражданам страны.

По словам Эрдогана, 2023 год должен стать особым для Турции, так как страна будет отмечать 100-летие со дня провозглашения республики. «Турция не только встречает Новый год, она вступает в период, когда останется позади первое и наступит новое столетие со времени основания республики», — указал президент Эрдоган.

Негативные явления в мире, который с трудом преодолевает экономический шок, вызванный глобальной пандемией COVID-19 и начавшейся вслед за ним российско-украинской войной, коснулись и Турции, подчеркнул президент Эрдоган.

«Да, в стране выросла стоимость жизни. Но каждый, у кого есть совесть, согласится с тем, что за тот же период страна достигла самого высокого уровня занятости, производственной мощности и самого высокого показателя экспорта в своей истории»,- отметил глава турецкого государства.

По словам президента, на правительственном уровне постоянно оказывалась поддержка промышленному производству и сектору торговли.

Также, по словам главы государства, Турция не просто вернулась к прежним показателям в туризме, но и завершает сезон, когда был отмечен самый высокий уровень доходов от туризма за всю историю республики.