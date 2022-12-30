Праздничный салют в Шуше видео
По случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года в городе Шуша в ночь с 31 декабря на 1 января состоялся праздничный салют.
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По случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года в городе Шуша в ночь с 31 декабря на 1 января состоялся праздничный салют.
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