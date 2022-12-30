В Омске прогремел взрыв видео
Российские телеграм-каналы сообщают о взрыве в Омске. В МЧС России информацию еще не подтвердили.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!
Российские телеграм-каналы сообщают о взрыве в Омске. В МЧС России информацию еще не подтвердили.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.