Пожар на Ростовской АЭС: есть погибший

В субботу, 31 декабря, на Ростовской АЭС произошло возгорание блочного трансформатора энергоблока. Есть один погибший, а также один пострадавший, сообщили российские СМИ.

«31 декабря 2022 года в 18:30 на Ростовской АЭС произошло возгорание блочного трансформатора энергоблока №3. В 18:42 оно было ликвидировано. На месте возгорания обнаружен один погибший работник станции и один пострадавший», — сообщается на сайте «Росэнергоатома».

Согласно заявлению, радиационный фон на атомной станции и в районе расположения находится в норме.

Ростовская АЭС расположена в 16 километрах от города Волгодонск Ростовской области на берегу Цимлянского водохранилища. Электрическая мощность четырех действующих энергоблоков составляет 4,071 ГВт.