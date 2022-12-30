Россия атаковала Украину дронами-камикадзе

После массированного ракетного удара днем 31 декабря Россия запустила по Украине дроны-камикадзе.

Как сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, залетело минимум две группы "Шахедов". Они двигались в направлениях Пологов, Днепра, Мелитополя и Николаева. Один дрон уже уничтожен.

Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. Красными остаются Луганская область и Крым.