Союзники по безопасности оставили Армению в одиночестве, заявил премьер-министр Никол Пашинян в поздравительном послании по случаю Нового года и Рождества.

По словам Пашиняна, «союзники Армении по безопасности оставили нас в одиночестве, предпочтя оставаться в статусе пассивного наблюдателя или предложив в качестве альтернативы статус активного наблюдателя».

Премьер Армении также указал на то, что Армения не имеет никаких территориальных притязаний ни к кому: «Мы не заримся на чужую землю и ожидаем, что и другие не будут зариться на нашу землю, и по этой формуле мы готовы идти на мир».