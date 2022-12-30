В Киеве в новогоднюю ночь прогремели взрывы

В ночь с 31 декабря на 1 января в Киеве прогремели взрывы. В украинской столице работает ПВО. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что россияне атаковали Киев ракетами. По словам главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулеба, ПВО работает и в Киевской области. Он призывает жителей региона находиться в безопасных местах.