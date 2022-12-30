Зеленский: украинцы «ничего не потеряли». Россия «забрала и уничтожила»

«Я хочу всем нам сейчас пожелать одного – победы. И это главное. Одно пожелание для всех украинцев. Пусть этот год будет годом возвращения. Возвращения наших людей. Воинов – к своим семьям. Пленных – в свои дома. Переселенцев – в свою Украину. Возвращение наших земель. И временно оккупированные станут навсегда свободными. Возвращение к обычной жизни. К счастливым минутам без комендантского часа. К земным радостям без воздушных тревог», – приводят украинские СМИ слова Зеленского.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, пожелал, чтобы 2023-й стал годом возвращения украинцев домой, а границ Украины – к границам 1991 года.

Президент Украины также пожелал, чтобы 2023 год стал годом возвращения того, что украли у украинцев: детства детей, спокойной старости родителей. Он пожелал, чтобы в отчетах возле цифры 100 тысяч уничтоженных врагов, тысяч единиц уничтоженной российской техники появилась главная цифра и главный успех – 603 тысячи 628 квадратных километров – площадь независимой Украины, как это было с 1991 года.

Перечисляя освобожденные города, Зеленский заявил, что дальше будут «Кременная и Сватово, Мелитополь, весь Донбасс, Крым».

«Этот год можно назвать годом потерь для Украины, всей Европы, всего мира. Но это неправильно. Мы не должны так говорить. Мы ничего не потеряли. У нас забрали. Украина не потеряла сыновей и дочерей - их забрали убийцы. Украинцы не потеряли дома - их уничтожили террористы. Мы не потеряли свои земли - на них зашли захватчики. Мир не потерял мир - Россия его разрушила», - отметил Зеленский.

По его словам, 2022 год ранил украинцев в самое сердце, но они уже выплакали все слезы и прокричали все молитвы.