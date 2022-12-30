Борис Джонсон дал прогноз на 2023 год

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в своем твиттере выразил уверенность в победе Украины в войне в 2023 году.

«Вот мои новогодние предсказания! Инфляция продолжит снижаться. Китай оправится от омикрона. Путин проигрывает в Украине. И в целом 2023 год будет значительно лучше 2022 года. Не бойтесь мечтать. С Новым годом!» - написал Джонсон.

В своем видеообращении он подчеркнул, что в 2022-м Британия потеряла королеву, а мир увидел начало самой плохой войны в Европе за последние 80 лет.

Джонсон уверен, что в 2023 году улучшится ситуация с мировой экономикой, и сейчас уже можно наблюдать снижение уровня инфляции.

«Я более чем когда-либо убежден, что Владимир Путин проиграет в Украине, и украинцы достигнут своего назначения быть свободным, суверенным и независимым государством», - заявил он.